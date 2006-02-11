Эрдоган объяснил, почему Турцию не принимают в Евросоюз

ЕС постоянно увеличивает требования.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз отказывается принять Турцию в свой состав лишь по причине того, что страна является мусульманской. Об этом турецкий лидер сообщил в эфире телеканала A Haber в пятницу, 15 февраля, передает



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По его словам, ЕС постоянно увеличивает число требований для Анкары. Так, их количество возросло с 15 до 35. Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2005 года.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз отказывается принять Турцию в свой состав лишь по причине того, что страна является мусульманской. Об этом турецкий лидер сообщил в эфире телеканала A Haber в пятницу, 15 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По его словам, ЕС постоянно увеличивает число требований для Анкары. Так, их количество возросло с 15 до 35. Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2005 года.





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