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Умер швейцарский актер, сыгравший Гитлера
Актеру было 77 лет.
Звезда всемирно известных фильмов скончался в возрасте 77 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
О смерти выдающегося актера стало известно во время Международного Берлинского кинофестиваля. Директор организации Дитер Косслик объявил о кончине швейцарской знаменитости на церемонии награждения фильмов независимых жюри.
Перед началом киносмотра выступающий выразил сожаление об ушедшем из жизни Бруно Ганце: «Мы все запомнили его замечательные фильмы. Он неоднократно принимал участие в Берлинале».
Прославленный актер родился в 1941 году в швейцарском Цюрихе. Его дебют в кино состоялся уже через 19 лет. В 1962 году переехал в Германию, где играл в многочисленных фильмах и театральных постановках. За свою карьеру Бруно Ганс успел поработать с выдающимися режиссерами: Вимом Вендерсом, Эриком Ромером, Вернером Херцогом, Фолькером Шлёндорфом.
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Зрителям артист запомнился в 1970-1980 годах. Он достиг пика своей славы благодаря фильмам «Небо над Берлином» Вима Вендерса, в котором сыграл ангела. Не меньшую славу ему принесла картина «Хлеб и тюльпаны» Отдельно стоит выделить «Бункер», в котором Бруно гениально сыграл Адольфа Гитлера, чем заслужил похвалу критиков. Одну из сцен фильма превратили в самый настоящий мем. Гитлера в исполнении Бруно Ганца много раз переозвучивали или подставляли субтитры, изменяя контекст гневной речи.
Звезда всемирно известных фильмов скончался в возрасте 77 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
О смерти выдающегося актера стало известно во время Международного Берлинского кинофестиваля. Директор организации Дитер Косслик объявил о кончине швейцарской знаменитости на церемонии награждения фильмов независимых жюри.
Перед началом киносмотра выступающий выразил сожаление об ушедшем из жизни Бруно Ганце: «Мы все запомнили его замечательные фильмы. Он неоднократно принимал участие в Берлинале».
Прославленный актер родился в 1941 году в швейцарском Цюрихе. Его дебют в кино состоялся уже через 19 лет. В 1962 году переехал в Германию, где играл в многочисленных фильмах и театральных постановках. За свою карьеру Бруно Ганс успел поработать с выдающимися режиссерами: Вимом Вендерсом, Эриком Ромером, Вернером Херцогом, Фолькером Шлёндорфом.
Читайте также: В США умер актер, сыгравший в Гремлинах и Терминаторе
Зрителям артист запомнился в 1970-1980 годах. Он достиг пика своей славы благодаря фильмам «Небо над Берлином» Вима Вендерса, в котором сыграл ангела. Не меньшую славу ему принесла картина «Хлеб и тюльпаны» Отдельно стоит выделить «Бункер», в котором Бруно гениально сыграл Адольфа Гитлера, чем заслужил похвалу критиков. Одну из сцен фильма превратили в самый настоящий мем. Гитлера в исполнении Бруно Ганца много раз переозвучивали или подставляли субтитры, изменяя контекст гневной речи.
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