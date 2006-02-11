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Умер швейцарский актер, сыгравший Гитлера

Умер швейцарский актер, сыгравший ГитлераАктеру было 77 лет.

Звезда всемирно известных фильмов скончался в возрасте 77 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

О смерти выдающегося актера стало известно во время Международного Берлинского кинофестиваля. Директор организации Дитер Косслик объявил о кончине швейцарской знаменитости на церемонии награждения фильмов независимых жюри.

Перед началом киносмотра выступающий выразил сожаление об ушедшем из жизни Бруно Ганце: «Мы все запомнили его замечательные фильмы. Он неоднократно принимал участие в Берлинале».

Прославленный актер родился в 1941 году в швейцарском Цюрихе. Его дебют в кино состоялся уже через 19 лет. В 1962 году переехал в Германию, где играл в многочисленных фильмах и театральных постановках. За свою карьеру Бруно Ганс успел поработать с выдающимися режиссерами: Вимом Вендерсом, Эриком Ромером, Вернером Херцогом, Фолькером Шлёндорфом.

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Зрителям артист запомнился в 1970-1980 годах. Он достиг пика своей славы благодаря фильмам «Небо над Берлином» Вима Вендерса, в котором сыграл ангела. Не меньшую славу ему принесла картина «Хлеб и тюльпаны» Отдельно стоит выделить «Бункер», в котором Бруно гениально сыграл Адольфа Гитлера, чем заслужил похвалу критиков. Одну из сцен фильма превратили в самый настоящий мем. Гитлера в исполнении Бруно Ганца много раз переозвучивали или подставляли субтитры, изменяя контекст гневной речи.
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 Теги: Актер, смерть, Швейцария

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Сегодня, 16:39 » Автор: Алена Шимко
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