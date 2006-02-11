В США сделали важное заявление по ракетному договору

У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора.



США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила в субботу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.



Об этом пишет



"В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала она.



Томпсон также подчеркнула, что, "по оценкам США", нет признаков того, что "Россия может вернуться к соблюдению ДРСМД".



"Мы продолжаем соблюдать наши обязательства по договору", - подчеркнула замгоссекретаря.



Читайте также: Опубликованы результаты переговоров США и России по ракетному договору



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила в субботу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua "В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала она.Томпсон также подчеркнула, что, "по оценкам США", нет признаков того, что "Россия может вернуться к соблюдению ДРСМД"."Мы продолжаем соблюдать наши обязательства по договору", - подчеркнула замгоссекретаря.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.





Загрузка...