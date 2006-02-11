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Раздел: Мир  
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В США сделали важное заявление по ракетному договору

В США сделали важное заявление по ракетному договоруУ России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора.

США продолжают поддерживать диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила в субботу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала она.

Томпсон также подчеркнула, что, "по оценкам США", нет признаков того, что "Россия может вернуться к соблюдению ДРСМД".

"Мы продолжаем соблюдать наши обязательства по договору", - подчеркнула замгоссекретаря.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ.
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 Теги: США, договор, ракета

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