Раздел: Мир
Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"
Участники акции скандируют "Эммануэль Макрон, мы придем к тебе".
В субботу, 16 февраля, "желтые жилеты" в Париже заблокировали Елисейские поля и пропускают лишь несколько автомобилей в час.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Демонстранты, собравшиеся у Триумфальной арки, частично перекрывают движение. Они пропускают лишь несколько автомобилей в час, задерживая грузовики и туристические автомобили, которые едут или спускаются из Елисейских полей", - говорится в сообщении.
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Акция протеста проходит мирно, под усиленным наблюдением правоохранителей.
В субботу, 16 февраля, "желтые жилеты" в Париже заблокировали Елисейские поля и пропускают лишь несколько автомобилей в час.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Демонстранты, собравшиеся у Триумфальной арки, частично перекрывают движение. Они пропускают лишь несколько автомобилей в час, задерживая грузовики и туристические автомобили, которые едут или спускаются из Елисейских полей", - говорится в сообщении.
Читайте также: Во Франции возобновились протесты "желтых жилетов"
Акция протеста проходит мирно, под усиленным наблюдением правоохранителей.
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