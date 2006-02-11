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Раздел: Мир  
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Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"

Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"Участники акции скандируют "Эммануэль Макрон, мы придем к тебе".

В субботу, 16 февраля, "желтые жилеты" в Париже заблокировали Елисейские поля и пропускают лишь несколько автомобилей в час.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Демонстранты, собравшиеся у Триумфальной арки, частично перекрывают движение. Они пропускают лишь несколько автомобилей в час, задерживая грузовики и туристические автомобили, которые едут или спускаются из Елисейских полей", - говорится в сообщении.

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Акция протеста проходит мирно, под усиленным наблюдением правоохранителей.
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 Теги: Франция, протесты

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