Раздел: Мир
В Новой Зеландии рухнул тушивший пожар вертолет
Пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно.
В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот сумел покинуть воздушное судно самостоятельно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в службе спасения Новой Зеландии, катастрофа произошла врайоне Пиджен Велли на Южном острове страны.
"На момент крушения, произошедшего по невыясненной причине, пожарная машина несла воду для сброса на масштабный лесной пожар. В кабине находился только пилот, которому удалось покинуть судно после крушения самостоятельно, в настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование, его жизни ничего не угрожает", – рассказал диспетчер службы Роджер Болл.
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По данным службы спасения, после аварии все работы воздушной спецтехники на месте лесных пожаров приостановлены, выясняются причины крушения.
В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот сумел покинуть воздушное судно самостоятельно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в службе спасения Новой Зеландии, катастрофа произошла врайоне Пиджен Велли на Южном острове страны.
"На момент крушения, произошедшего по невыясненной причине, пожарная машина несла воду для сброса на масштабный лесной пожар. В кабине находился только пилот, которому удалось покинуть судно после крушения самостоятельно, в настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование, его жизни ничего не угрожает", – рассказал диспетчер службы Роджер Болл.
Читайте также: Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"
По данным службы спасения, после аварии все работы воздушной спецтехники на месте лесных пожаров приостановлены, выясняются причины крушения.
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