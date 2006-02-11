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Раздел: Мир  
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В Новой Зеландии рухнул тушивший пожар вертолет

В Новой Зеландии рухнул тушивший пожар вертолетПилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно.

В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение пожарный вертолет. Пилот сумел покинуть воздушное судно самостоятельно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в службе спасения Новой Зеландии, катастрофа произошла врайоне Пиджен Велли на Южном острове страны.

"На момент крушения, произошедшего по невыясненной причине, пожарная машина несла воду для сброса на масштабный лесной пожар. В кабине находился только пилот, которому удалось покинуть судно после крушения самостоятельно, в настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование, его жизни ничего не угрожает", – рассказал диспетчер службы Роджер Болл.

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По данным службы спасения, после аварии все работы воздушной спецтехники на месте лесных пожаров приостановлены, выясняются причины крушения.
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 Теги: Новая Зеландия, пожар

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Сегодня, 09:27 » Автор: Анна Мартынова
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