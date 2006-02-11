Раздел: Мир
В мексиканском баре произошла перестрелка: есть жертвы
Также есть пострадавшие.
В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что бар зашли пятеро вооруженных мужчин и открыли огонь. В результате стрельбы погибли пятеро, еще пять человек получили ранения.
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Мотивы стрелявших устанавливаются. Злоумышленников разыскивает полиция
В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что бар зашли пятеро вооруженных мужчин и открыли огонь. В результате стрельбы погибли пятеро, еще пять человек получили ранения.
Читайте также: Американский флот пополнился кораблем-невидимкой
Мотивы стрелявших устанавливаются. Злоумышленников разыскивает полиция
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