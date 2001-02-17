Раздел: Мир
В Лионе протестующие напали на авто полиции
Протестующие забросали полицейскую машину камнями и побили ее палками.
В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Протестующие кидали предметы в полицейскую машину, которая двигалась в пробке. Также один из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.
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По данным СМИ, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.
В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Протестующие кидали предметы в полицейскую машину, которая двигалась в пробке. Также один из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.
Читайте также: В мексиканском баре произошла перестрелка: есть жертвы
По данным СМИ, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.
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