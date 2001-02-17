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В Лионе протестующие напали на авто полиции

В Лионе протестующие напали на авто полиции Протестующие забросали полицейскую машину камнями и побили ее палками.

В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Протестующие кидали предметы в полицейскую машину, которая двигалась в пробке. Также один из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.

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По данным СМИ, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.
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 Теги: Лион, полиция

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Сегодня, 13:49 » Автор: Анна Мартынова
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