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Раздел: Мир  
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В Дании объявили в розыск кенгуру

В Дании объявили в розыск кенгуру Кенгуру жил на территории частного дома.

Полиция датского региона Южный Ютланд разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", – говорится в сообщении на странице местной полиции в Twitter.

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Отмечается, что животное оказалось на свободе вечером в субботу.
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 Теги: Дания, кенгуру

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Сегодня, 15:29 » Автор: Анна Мартынова
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