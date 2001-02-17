Раздел: Мир
Трамп грозит Европе отпустить пленных боевиков ИГИЛ
Он призвал союзников в Европе забрать захваченных в Сирии боевиков.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе отпустить более 800 пленных боевиков, которые могут присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии, если страны не заберут их и не осудят, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Трамп также отметил, что не хочет наблюдать за тем, как террористы проникают в европейские страны. "США призывают Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду", – сказал он.
По словам Трампа, в противном случае Штаты будут вынуждены отпустить пленных боевиков. Он в очередной раз похвастался усилиями по борьбе с терроризмом, призвав и других сделать что-то.
"Альтернатива этому является нежелательной, так как нам придется отпустить их. США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Пора другим делать то, что они способны делать", – добавил Трамп.
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Такая интересная риторика у Трампа имеет под собой намерение привлечь европейцев к участию в военных действиях на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе отпустить более 800 пленных боевиков, которые могут присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии, если страны не заберут их и не осудят, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Трамп также отметил, что не хочет наблюдать за тем, как террористы проникают в европейские страны. "США призывают Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду", – сказал он.
По словам Трампа, в противном случае Штаты будут вынуждены отпустить пленных боевиков. Он в очередной раз похвастался усилиями по борьбе с терроризмом, призвав и других сделать что-то.
"Альтернатива этому является нежелательной, так как нам придется отпустить их. США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Пора другим делать то, что они способны делать", – добавил Трамп.
Читайте также: В Солсбери на соборе вывесили флаг России
Такая интересная риторика у Трампа имеет под собой намерение привлечь европейцев к участию в военных действиях на Ближнем Востоке.
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