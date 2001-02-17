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В Британии осквернили могилу Карла Маркса
Хулиганы разрисовали могилу Маркса ругательными надписями.
В Лондоне, на Гайгейтском кладбище, второй раз за последнюю неделю неизвестные вандалы изуродовали могилу немецкого философа, экономиста, социолога и общественного деятеля Карла Маркса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
Сообщается, что хулиганы, пользуясь баллончиком с красной краской, разрисовали могилу Маркса ругательными надписями, назвав последнего - "архитектором геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи - "идеология голодных и доктрина ненависти".
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"Пусть там что вы думаете о наследстве Маркса, и это не способ хоть что-то доказать", - отмечается в официальном микроблоге Гайгейтского кладбища в Twitter.
В Лондоне, на Гайгейтском кладбище, второй раз за последнюю неделю неизвестные вандалы изуродовали могилу немецкого философа, экономиста, социолога и общественного деятеля Карла Маркса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
Сообщается, что хулиганы, пользуясь баллончиком с красной краской, разрисовали могилу Маркса ругательными надписями, назвав последнего - "архитектором геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи - "идеология голодных и доктрина ненависти".
Читайте также: В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса
"Пусть там что вы думаете о наследстве Маркса, и это не способ хоть что-то доказать", - отмечается в официальном микроблоге Гайгейтского кладбища в Twitter.
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