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Раздел: Мир  
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Премьер Британии обсудит проблему границы с Ирландией

Премьер Британии обсудит проблему границы с ИрландиейМэй планирует найти решение по урегулированию проблемы границы.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить условия выхода из Евросоюза с каждым европейским лидером и председателем Европейской Комиссии после очередного провала ее сопартийцев в парламенте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В своих переговорах с лидерами государств Евросоюза и президентом Еврокомиссии Мэй планирует найти решение по урегулированию проблемы границы с Ирландией (backstop), которая является одной из самых больших проблем Brexit.

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Backstop стал главным вопросом в процессе выхода Британии из Евросоюза. В своем письме к консерваторам в парламенте Мэй призвала отложить все личные предпочтения и объединиться вокруг интересов страны, поддерживая заключения соглашения с ЕС.
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 Теги: Тереза Мэй, Ирландия

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