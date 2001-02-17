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Премьер Британии обсудит проблему границы с Ирландией
Мэй планирует найти решение по урегулированию проблемы границы.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить условия выхода из Евросоюза с каждым европейским лидером и председателем Европейской Комиссии после очередного провала ее сопартийцев в парламенте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В своих переговорах с лидерами государств Евросоюза и президентом Еврокомиссии Мэй планирует найти решение по урегулированию проблемы границы с Ирландией (backstop), которая является одной из самых больших проблем Brexit.
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Backstop стал главным вопросом в процессе выхода Британии из Евросоюза. В своем письме к консерваторам в парламенте Мэй призвала отложить все личные предпочтения и объединиться вокруг интересов страны, поддерживая заключения соглашения с ЕС.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить условия выхода из Евросоюза с каждым европейским лидером и председателем Европейской Комиссии после очередного провала ее сопартийцев в парламенте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В своих переговорах с лидерами государств Евросоюза и президентом Еврокомиссии Мэй планирует найти решение по урегулированию проблемы границы с Ирландией (backstop), которая является одной из самых больших проблем Brexit.
Читайте также: Евросоюз не принял план Британии по выходу из объединения
Backstop стал главным вопросом в процессе выхода Британии из Евросоюза. В своем письме к консерваторам в парламенте Мэй призвала отложить все личные предпочтения и объединиться вокруг интересов страны, поддерживая заключения соглашения с ЕС.
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