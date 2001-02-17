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Раздел: Мир  
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Премьер Польши отменил визит в Израиль: названа причина

Премьер Польши отменил визит в Израиль: названа причина Офис Нетаньяху и газета утверждают, что премьер был процитирован некорректно.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не приeдет на встречу в Израилe, которая должна была начаться 18 февраля.

Об этом заявил Михал Дворчик, возглавляющий канцелярию Моравецкого, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

В четверг вечером издание Jerusalem Post сообщило, что во время своего пребывания в Варшаве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами" во время Холокоста, имея в виду отдельных лиц, участвовавших в убийствах евреев.

Сначала издание написало таким образом, что слово "поляки" можно было воспринять как обвинение в адрес всей польской нации.

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Офис Нетаньяху и газета утверждают, что премьер был процитирован некорректно, но польское правительство заявило, что его не удовлетворяет это объяснение.
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 Теги: Премьер Польши, Израиль

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