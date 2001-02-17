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Раздел: Мир  
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В Неаполе задержали десятки "мафиози"

В Неаполе задержали десятки "мафиози"Они выполняли приказы лидеров клана

В ходе рейда в Неаполе итальянские карабинеры задержали 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом "Секуино", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Указано, что правоохранители получили два постановления об аресте. В документах отмечается, что подозреваемым вменяют связи с мафией, вымогательство, а также незаконную торговлю оружием и наркотиками.

Так, клан "Секуино" ведет борьбу за контроль над районом Рионе Санита, который расположен к северу от исторического центра Неаполя.

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По мнению следствия, задержанные выполняли приказы лидеров клана - братьев Сальваторе и Николы Секуино. При этом братья в настоящий момент отбывают наказание в тюрьме.
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 Теги: Неаполь, мафия, задержание

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Сегодня, 13:14 » Автор: Алена Шимко
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