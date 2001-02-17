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Раздел: Мир  
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В парламенте Австралии заявили о хакерской атаке

В парламенте Австралии заявили о хакерской атакеТакже атаковали политические партии.

Парламент Австралии и ряд политических партий страны подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По его словам, за атакой стоит "сложная структура государственного уровня". При этом премьер Австралии не уточнил, какое именно государство подозревают в организации атак.

Моррисон добавил, что нет никаких доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию федеральных выборов.

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О похищении данных и времени хакерской атаки не говорится.
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 Теги: Австралия, парламент, хакеры, атака

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Сегодня, 13:32 » Автор: Алена Шимко
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