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В парламенте Австралии заявили о хакерской атаке
Также атаковали политические партии.
Парламент Австралии и ряд политических партий страны подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, за атакой стоит "сложная структура государственного уровня". При этом премьер Австралии не уточнил, какое именно государство подозревают в организации атак.
Моррисон добавил, что нет никаких доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию федеральных выборов.
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О похищении данных и времени хакерской атаки не говорится.
Парламент Австралии и ряд политических партий страны подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, за атакой стоит "сложная структура государственного уровня". При этом премьер Австралии не уточнил, какое именно государство подозревают в организации атак.
Моррисон добавил, что нет никаких доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию федеральных выборов.
Читайте также: ФИФА подверглась хакерской атаке
О похищении данных и времени хакерской атаки не говорится.
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