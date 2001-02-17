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Раздел: Мир  
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Российские силовики захватили южнокорейский корабль

Российские силовики захватили южнокорейский корабльНа борту судна 11 человек.

Рыболовное судно Южной Кореи с 11 людьми на борту было захвачено российскими силовиками - с таким заявлением выступило Министерство иностранных дел республики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Российские пограничники остановили 69-тонный корабль из-за якобы нелегального рыболовства утром 17 февраля и в известили Корею о его захвате через генконсульство во Владивостоке на следующий день.

Команда корабля, в которой пятеро корейцев, до сих пор удерживается Россией в восточном порту Находки.

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Дипломатическая миссия Кореи немедленно двинулась к порту для ознакомления с ситуацией и встречи со своими гражданами.
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 Теги: Россия, Южная Корея, судно, захват

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Сегодня, 14:41 » Автор: Алена Шимко
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