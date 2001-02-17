Раздел: Мир
Российские силовики захватили южнокорейский корабль
На борту судна 11 человек.
Рыболовное судно Южной Кореи с 11 людьми на борту было захвачено российскими силовиками - с таким заявлением выступило Министерство иностранных дел республики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Российские пограничники остановили 69-тонный корабль из-за якобы нелегального рыболовства утром 17 февраля и в известили Корею о его захвате через генконсульство во Владивостоке на следующий день.
Команда корабля, в которой пятеро корейцев, до сих пор удерживается Россией в восточном порту Находки.
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Дипломатическая миссия Кореи немедленно двинулась к порту для ознакомления с ситуацией и встречи со своими гражданами.
Рыболовное судно Южной Кореи с 11 людьми на борту было захвачено российскими силовиками - с таким заявлением выступило Министерство иностранных дел республики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Российские пограничники остановили 69-тонный корабль из-за якобы нелегального рыболовства утром 17 февраля и в известили Корею о его захвате через генконсульство во Владивостоке на следующий день.
Команда корабля, в которой пятеро корейцев, до сих пор удерживается Россией в восточном порту Находки.
Читайте также: Возле Африки пираты захватили корабль с поляками и украинцем
Дипломатическая миссия Кореи немедленно двинулась к порту для ознакомления с ситуацией и встречи со своими гражданами.
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