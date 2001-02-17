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Раздел: Мир  
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Иран обвинил ЕС в обмане: названа причина

Иран обвинил ЕС в обмане: названа причинаТегеран хочет установить тесные связи со всеми странами Ближнего Востока.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил ЕС в попытке обмануть Иран в вопросе ядерной сделки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Враждебное отношение США очевидно. Кроме того, необходимо быть внимательными к европейцам, потому что они тоже строят козни", - сказал Хаменеи.

Добавим, что президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Тегеран хочет установить тесные связи со всеми странами Ближнего Востока, где Иран участвовал в войнах с Саудовской Аравией.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном. В ходе выступления Пенс рассказал о посещении польского Освенцима, где в годы Второй мировой войны располагался концентрационный лагерь. Он также подчеркнул, что сегодняшний иранский режим открыто выступает за еще один Холокост, и назвал Тегеран самой большой угрозой и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке.

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Он также призвал европейских союзников выйти из ядерной сделки с Ираном.
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 Теги: Иран, ЕС, обман

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Сегодня, 22:34 » Автор: Эдгар Букмирза
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