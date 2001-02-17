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Раздел: Мир  
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В Литву доставили ракетные комплексы Javelin

В Литву доставили ракетные комплексы JavelinСША являются стратегическим партнером Литвы и ключевым союзником.

В Литву прибыла еще одна партия переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, приобретенных в США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Закупка этих ракет стоила Литве более 20 млн долларов, четвертую часть этой суммы выделили США. Эти системы поступят на вооружение подразделений сухопутных сил Литвы.

"США являются стратегическим партнером Литвы и ключевым союзником по обеспечению безопасности в Балтийском регионе. Купленные в США противотанковые комплексы Javelin вносят особенно значительный вклад в долгосрочное повышение боевых мощностей литовской армии и укрепления сдерживающего влияния", - прокомментировал министр обороны Раймундас Кароблис.

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Javelin, противотанковая ракетная система средней дальности, способная уничтожать современные танки с реактивной броней днем ​​и ночью на дистанции от 75 до 2,5 км.
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 Теги: Литва, Javelin, ракетные комплексы

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Сегодня, 22:36 » Автор: Эдгар Букмирза
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