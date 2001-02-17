В Бельгии десятки людей до сих пор получают пенсии по приказу Гитлера

Это плата за службу в войсках СС.



В Бельгии около 30 граждан до сих пор продолжают получать назначенную лидером нацистов Адольфом Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй мировой войны, передает



По данным издания, приказ Гитлера, датированный 1941 годом, дает право бельгийцам, присоединившимся к нацистским войскам во время Второй мировой войны, до сих пор получать немецкие пенсии.



Известно, что указанное дело вынесено на обсуждение парламентского комитета по иностранным делам.



"Имена этих людей известны немецкому послу (в Бельгии), однако федеральное правительство, которое много лет не могло принять реформы в сфере финансов, еще не проинформировано о данных бельгийцах", - говорится в тексте резолюции, представленной к рассмотрению комитету.



Как сообщил изданию Алвин де Конинк - член Группы памяти, включающей узников концентрационных лагерей Третьего рейха и их потомков, в течение 70 лет бельгийские нацисты получают пенсии в размере от 425 до 1275 евро в месяц.



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В то же время, отметил Конинк, бельгийцы, которых во время войны использовали в Германии как рабскую силу, получали компенсацию в размере лишь 50 евро ежемесячно. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Бельгии около 30 граждан до сих пор продолжают получать назначенную лидером нацистов Адольфом Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй мировой войны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По данным издания, приказ Гитлера, датированный 1941 годом, дает право бельгийцам, присоединившимся к нацистским войскам во время Второй мировой войны, до сих пор получать немецкие пенсии.Известно, что указанное дело вынесено на обсуждение парламентского комитета по иностранным делам."Имена этих людей известны немецкому послу (в Бельгии), однако федеральное правительство, которое много лет не могло принять реформы в сфере финансов, еще не проинформировано о данных бельгийцах", - говорится в тексте резолюции, представленной к рассмотрению комитету.Как сообщил изданию Алвин де Конинк - член Группы памяти, включающей узников концентрационных лагерей Третьего рейха и их потомков, в течение 70 лет бельгийские нацисты получают пенсии в размере от 425 до 1275 евро в месяц.В то же время, отметил Конинк, бельгийцы, которых во время войны использовали в Германии как рабскую силу, получали компенсацию в размере лишь 50 евро ежемесячно.





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