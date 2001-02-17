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Трамп сделал заявление по денуклеаризации КНДР
Трамп "не подгоняет" Ким Чен Ына.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "не подгоняет" лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с денуклеаризацией страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Я думаю, что хотел бы в результате увидеть денуклеаризацию Северной Кореи. Я думаю, мы это увидим в конечном счете", - сказал Трамп.
Он добавил, что рассчитывает на то, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном будет "очень увлекательной".
Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме.
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12 июня 2018 в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Президент США Дональд Трамп заявил, что "не подгоняет" лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с денуклеаризацией страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Я думаю, что хотел бы в результате увидеть денуклеаризацию Северной Кореи. Я думаю, мы это увидим в конечном счете", - сказал Трамп.
Он добавил, что рассчитывает на то, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном будет "очень увлекательной".
Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме.
Читайте также: Трамп отложил визит Помпео в КНДР
12 июня 2018 в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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