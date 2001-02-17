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Раздел: Мир  
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Трамп сделал заявление по денуклеаризации КНДР

Трамп сделал заявление по денуклеаризации КНДРТрамп "не подгоняет" Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не подгоняет" лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с денуклеаризацией страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Я думаю, что хотел бы в результате увидеть денуклеаризацию Северной Кореи. Я думаю, мы это увидим в конечном счете", - сказал Трамп.

Он добавил, что рассчитывает на то, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном будет "очень увлекательной".

Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме.

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12 июня 2018 в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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 Теги: Трамп, Северная Корея, денуклеаризация

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Сегодня, 11:38 » Автор: Алена Шимко
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