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Мать Скрипаля заявила о его исчезновении

Мать Скрипаля заявила о его исчезновенииМать Скрипаля обратилась в полицию

Во вторник, 19 февраля, в полицию были отправлены заявления с требованием признать пропавшими без вести Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сказала племянница Скрипаля Виктория.

«Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», - сообщила Виктория Скрипаль.

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Виктория Скрипаль живет в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они собирались посетить Великобританию, чтобы узнать о своих родственниках, но Виктории неоднократно отказывались дать британскую визу.
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 Теги: Скрипаль, мать, исчезновение

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Сегодня, 13:05 » Автор: Алена Шимко
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