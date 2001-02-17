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Мать Скрипаля заявила о его исчезновении
Мать Скрипаля обратилась в полицию
Во вторник, 19 февраля, в полицию были отправлены заявления с требованием признать пропавшими без вести Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сказала племянница Скрипаля Виктория.
«Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», - сообщила Виктория Скрипаль.
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Виктория Скрипаль живет в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они собирались посетить Великобританию, чтобы узнать о своих родственниках, но Виктории неоднократно отказывались дать британскую визу.
Во вторник, 19 февраля, в полицию были отправлены заявления с требованием признать пропавшими без вести Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сказала племянница Скрипаля Виктория.
«Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», - сообщила Виктория Скрипаль.
Читайте также: Лидеры четырех стран сделали заявление по делу Скрипаля
Виктория Скрипаль живет в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они собирались посетить Великобританию, чтобы узнать о своих родственниках, но Виктории неоднократно отказывались дать британскую визу.
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