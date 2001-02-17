Раздел: Мир
Тысячи жителей Берлина остались без света из-за ошибки строителя
Перерезал не тот кабель.
Десятки тысяч жителей Берлина остались без электричества из-за повреждения силового кабеля на одной из строительных площадок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Городские власти заявили, что один из рабочих на реконструкции моста Сальвадора Альенде случайно перерезал кабель электросети около 14:00 во вторник, отключив энергию в восточном районе города.
Отключение затронуло более 30 000 домашних хозяйств и 2000 компаний. Ожидается, что школы и детские сады в пострадавшем районе будут закрыты в среду, пока рабочие работают над исправлением ситуации.
"Это трудоемкая работа, которая просто займет немного времени. Вот почему это отключение длится значительно дольше, чем предыдущие отключения электроэнергии", - сказал представитель энергетической компании Vatenfall.
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Отключение электропитания затронуло телефонную и сотовую связь. Кроме того, многие здания отпаливаются электричеством, поэтому их жителям пришлось провести ночь в холоде.
Десятки тысяч жителей Берлина остались без электричества из-за повреждения силового кабеля на одной из строительных площадок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Городские власти заявили, что один из рабочих на реконструкции моста Сальвадора Альенде случайно перерезал кабель электросети около 14:00 во вторник, отключив энергию в восточном районе города.
Отключение затронуло более 30 000 домашних хозяйств и 2000 компаний. Ожидается, что школы и детские сады в пострадавшем районе будут закрыты в среду, пока рабочие работают над исправлением ситуации.
"Это трудоемкая работа, которая просто займет немного времени. Вот почему это отключение длится значительно дольше, чем предыдущие отключения электроэнергии", - сказал представитель энергетической компании Vatenfall.
Читайте также: В «ЛНР» из-за непогоды без света остались тысячи людей
Отключение электропитания затронуло телефонную и сотовую связь. Кроме того, многие здания отпаливаются электричеством, поэтому их жителям пришлось провести ночь в холоде.
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