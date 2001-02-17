Раздел: Мир
В ЕС обновили визовые правила
Визовый сбор повышают.
Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса, включая увеличение визового сбора до 80 евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"ЕС обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.
Также появится возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме. А люди, которые часто посещают страны ЕС, смогут рассчитывать на многократные визы.
Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. При этом появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.
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Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.
Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса, включая увеличение визового сбора до 80 евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"ЕС обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.
Также появится возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме. А люди, которые часто посещают страны ЕС, смогут рассчитывать на многократные визы.
Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. При этом появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.
Читайте также: В Киеве "обновили" памятник Булгакову
Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.
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