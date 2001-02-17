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Раздел: Мир  
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В Чехии инициировали легализацию проституции

В Чехии инициировали легализацию проституцииПредложение внесли "пираты".

Председатель парламентской фракции Пиратской партии Якуб Михалек предложил принять закон о регулировании проституции в Чехии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы хотим ограничить серую экономику, риски для здоровья и улучшить условия для людей, вовлеченных в проституцию", - сказал он.

По мнению "пиратов", государственная казна пополнилась бы за счет налога с проституции на миллиард крон в год, на которые, например, можно было бы оплатить обеды 100 тысячам школьников. Оценка дохода базируется на опыте Венгрии, где проституция уже регулируется и имеет такие доходы.

По подсчетам специалистов, цитируемых Михалеком, в Чехии систематически предоставляют сексуальные услуги около 13 тысяч человек, из которых 56% - одинокие матери. Ежегодный доход с нелегального бизнеса – около 8 млрд крон.

"У этих женщин сегодня нет медицинского страхования, нет пенсионного страхования, нет юридической безопасности для своих доходов", - отметил Михалек.

Регулирование проституции готовы поддержать депутаты от Гражданско-демократической партии, ANO, а также социал-демократы.

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"Данные, полученные в Швейцарии в 2016 году, показывают, что после урегулирования проституции произошло снижение уровня заражения ВИЧ на 16%", - сказал Михалек.
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 Теги: Чехия, проституция, легализация

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Сегодня, 17:29 » Автор: Алена Шимко
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