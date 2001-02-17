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В Италии продолжает извергаться вулкан Этна
Гора Этна является одним из самых активных вулканов в мире.
На Сицилии в Италии, активизировался самый высокий вулкан Европы Этна. Из-за облака пепла аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Это уже второе пробуждение вулкана за два месяца.
"Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты. Ограничение - до 4 вылетов каждый час: возможные задержки и неудобства даже на вылетах. По поводу любой информации по отдельным рейсов обратитесь к авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.
Данных о пострадавших не поступало.
Гора Этна является одним из самых активных вулканов в мире и находится в состоянии почти постоянной активности.
Он расположен над сходящимся краем между Африканской плитой и Евразийской плитой.
В 2013 году вулкан был добавлен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые выбраны по своему культурному, историческому, научному или другому значению.
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В сети также можно увидеть видео с вебкамер, как ведут себя вулканы в режиме онлайн, которое предоставляют правительство разных стран и волонтеры.
На Сицилии в Италии, активизировался самый высокий вулкан Европы Этна. Из-за облака пепла аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Это уже второе пробуждение вулкана за два месяца.
"Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты. Ограничение - до 4 вылетов каждый час: возможные задержки и неудобства даже на вылетах. По поводу любой информации по отдельным рейсов обратитесь к авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.
Данных о пострадавших не поступало.
Гора Этна является одним из самых активных вулканов в мире и находится в состоянии почти постоянной активности.
Он расположен над сходящимся краем между Африканской плитой и Евразийской плитой.
В 2013 году вулкан был добавлен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые выбраны по своему культурному, историческому, научному или другому значению.
Читайте также: В Японии впервые за шесть лет начал извергаться вулкан Симмое
В сети также можно увидеть видео с вебкамер, как ведут себя вулканы в режиме онлайн, которое предоставляют правительство разных стран и волонтеры.
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