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Раздел: Мир  
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В Италии продолжает извергаться вулкан Этна

В Италии продолжает извергаться вулкан ЭтнаГора Этна является одним из самых активных вулканов в мире.

На Сицилии в Италии, активизировался самый высокий вулкан Европы Этна. Из-за облака пепла аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

Это уже второе пробуждение вулкана за два месяца.

"Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты. Ограничение - до 4 вылетов каждый час: возможные задержки и неудобства даже на вылетах. По поводу любой информации по отдельным рейсов обратитесь к авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.

Данных о пострадавших не поступало.

Гора Этна является одним из самых активных вулканов в мире и находится в состоянии почти постоянной активности.

Он расположен над сходящимся краем между Африканской плитой и Евразийской плитой.

В 2013 году вулкан был добавлен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые выбраны по своему культурному, историческому, научному или другому значению.

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В сети также можно увидеть видео с вебкамер, как ведут себя вулканы в режиме онлайн, которое предоставляют правительство разных стран и волонтеры.

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 Теги: вулкан Этна, Италия

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