В Эстонии заявили о подготовке страны к войне

Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше.



Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне".



Об этом пишет



По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону.



Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.



Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.



Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.



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В 2004 году Эстония стала членом НАТО.



Единственная страна, не входящая в Альянс и имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону.Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.В 2004 году Эстония стала членом НАТО.Единственная страна, не входящая в Альянс и имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия.





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