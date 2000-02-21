Раздел: Мир
В Эстонии заявили о подготовке страны к войне
Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше.
Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону.
Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.
Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.
Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.
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В 2004 году Эстония стала членом НАТО.
Единственная страна, не входящая в Альянс и имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия.
Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону.
Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.
Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.
Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.
Читайте также: Россия нарушила воздушное пространство европейской страны
В 2004 году Эстония стала членом НАТО.
Единственная страна, не входящая в Альянс и имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия.
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