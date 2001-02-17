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Раздел: Мир  
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В Китае психически больной, вооруженный ножом, атаковал толпу

В Китае психически больной, вооруженный ножом, атаковал толпуСреди раненых дети.

В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси мужчина напал с ножом на толпу людей на улице, ранения получили не менее 11 человек, в том числе дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу рано утром. Нападавшего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан. 11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

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В заявлении указывается, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.
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 Теги: Китай, толпа, нож, атака

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Сегодня, 09:05 » Автор: Алена Шимко
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