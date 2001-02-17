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Папа Римский встретился с жертвами интимного насилия
В Ватикане началась кризисная встреча.
В Ватикане в четверг, 21 февраля, началась кризисная встреча председателей национальных епископских конференций, посвященная проблеме сексуального насилия священников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Папа римский Франциск созвал на четырехдневный конгресс 114 глав конференций, в целом же в Ватикан прибыли около 190 представителей римско-католической церкви со всего мира.
На открытии мероприятия понтифик заявил о необходимости диалога: "Церковь должна прислушаться к жертвам".
Перед началом мероприятия его оргкомитет встретился с 12 мужчинами и женщинами из разных стран мира, представляющими интересы объединений, куда входят пострадавшие от сексуального насилия священнослужителей.
Ранее папа Франциск впервые публично признал факты сексуального насилия священников и епископов в отношении монахинь. Церковь не может отрицать подобные случаи, подчеркнул понтифик, добавив, что у церковного руководства достаточно воли, чтобы принять более решительные меры.
В конце января широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер (Doris Wagner) во время ее исповеди. Ранее Вагнер проинформировала Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым ее подвергали за время восьмилетнего служения.
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В 2008 году ныне 34-летняя монахиня была, по ее словам, изнасилована священником, и она сообщила об этом предстоятелю общины в Риме. После этого Вагнер стал домогаться другой священник, судя по всему, Гайслер, который принуждал ее к интимным отношениям. Сам Гайслер отверг обвинения против него. В рамках дисциплинарной проверки в 2014 году он получил лишь предупреждение.
В Ватикане в четверг, 21 февраля, началась кризисная встреча председателей национальных епископских конференций, посвященная проблеме сексуального насилия священников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
Папа римский Франциск созвал на четырехдневный конгресс 114 глав конференций, в целом же в Ватикан прибыли около 190 представителей римско-католической церкви со всего мира.
На открытии мероприятия понтифик заявил о необходимости диалога: "Церковь должна прислушаться к жертвам".
Перед началом мероприятия его оргкомитет встретился с 12 мужчинами и женщинами из разных стран мира, представляющими интересы объединений, куда входят пострадавшие от сексуального насилия священнослужителей.
Ранее папа Франциск впервые публично признал факты сексуального насилия священников и епископов в отношении монахинь. Церковь не может отрицать подобные случаи, подчеркнул понтифик, добавив, что у церковного руководства достаточно воли, чтобы принять более решительные меры.
В конце января широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер (Doris Wagner) во время ее исповеди. Ранее Вагнер проинформировала Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым ее подвергали за время восьмилетнего служения.
Читайте также: Папа Римский пообщался с беженцами на острове Лесбос. Фото
В 2008 году ныне 34-летняя монахиня была, по ее словам, изнасилована священником, и она сообщила об этом предстоятелю общины в Риме. После этого Вагнер стал домогаться другой священник, судя по всему, Гайслер, который принуждал ее к интимным отношениям. Сам Гайслер отверг обвинения против него. В рамках дисциплинарной проверки в 2014 году он получил лишь предупреждение.
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