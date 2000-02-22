Раздел: Мир
На сторону Гуайдо перешли 11 дипломатов Венесуэлы в США
Американские активы и счета республики, счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены
С того момента, как Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, 11 венесуэльских дипломатов в США перешли на его сторону. Об этом сообщает передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены.
Отмечено, что Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне заявил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.
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Так, представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуайдо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.
С того момента, как Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, 11 венесуэльских дипломатов в США перешли на его сторону. Об этом сообщает передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены.
Отмечено, что Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне заявил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.
Читайте также: Италия заблокировала признание Гуайдо со стороны ЕС
Так, представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуайдо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.
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