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Эрдоган и Трамп обсудили вывод американских войск из Сирии
Лидеры стран договорились об осуществлении вывода американских войск с территории Сирии при соблюдении обоюдных интересов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели в четверг, 21 февраля, телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ходе переговоров Эрдоган и Трамп "обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма".
Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.
Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии "при соблюдении интересов обеих сторон".
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Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели в четверг, 21 февраля, телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В ходе переговоров Эрдоган и Трамп "обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма".
Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.
Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии "при соблюдении интересов обеих сторон".
Читайте также: Трамп обсудил с Эрдоганом вывод войск из Сирии
Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.
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