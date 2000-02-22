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Раздел: Мир  
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Эрдоган и Трамп обсудили вывод американских войск из Сирии

Эрдоган и Трамп обсудили вывод американских войск из СирииЛидеры стран договорились об осуществлении вывода американских войск с территории Сирии при соблюдении обоюдных интересов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели в четверг, 21 февраля, телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В ходе переговоров Эрдоган и Трамп "обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма".

Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.

Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии "при соблюдении интересов обеих сторон".

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Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.

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 Теги: Трамп, Эрдоган

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