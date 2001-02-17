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Раздел: Мир  
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Лидер венесуэльской оппозиции опубликовал свой первый указ

Лидер венесуэльской оппозиции опубликовал свой первый указОн распорядился открыть границу с Бразилией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, в четверг, 21 февраля, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Текст документа за номером 001 он опубликовал в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", − говорится в указе.

Этим же указом Гуайдо отменил приказ Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией и оставил в силе и без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен пересмотреть.

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Также лидер оппозиции подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.

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 Теги: Гуайдо, Венесуэла, указ, первый

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Сегодня, 09:20 » Автор: Алена Шимко
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