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Раздел: Мир  
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Во Франкфурте избили украинских футбольных фанатов

Во Франкфурте избили украинских футбольных фанатовГруппа из 15 человек избила трех украинцев.

В немецком Франкфурте ультрас футбольного клуба Айнтрахт напали на болельщиков донецкого Шахтера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщает Merkurist.de, группа из 15 человек избила трех украинцев, которых встретила в городе, одному человеку понадобилась госпитализация.

Всего пострадали трое фанатов донецкого клуба, еще одного болельщика ограбили.

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Полиция не смогла задержать нападавших.

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 Теги: Франкфурт, фанаты, украинцы, избиение

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Сегодня, 10:54 » Автор: Алена Шимко
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