Раздел: Мир
Во Франкфурте избили украинских футбольных фанатов
Группа из 15 человек избила трех украинцев.
В немецком Франкфурте ультрас футбольного клуба Айнтрахт напали на болельщиков донецкого Шахтера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Merkurist.de, группа из 15 человек избила трех украинцев, которых встретила в городе, одному человеку понадобилась госпитализация.
Всего пострадали трое фанатов донецкого клуба, еще одного болельщика ограбили.
Читайте также: В Чехии арестовали группу украинских футбольных фанатов
Полиция не смогла задержать нападавших.
В немецком Франкфурте ультрас футбольного клуба Айнтрахт напали на болельщиков донецкого Шахтера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Merkurist.de, группа из 15 человек избила трех украинцев, которых встретила в городе, одному человеку понадобилась госпитализация.
Всего пострадали трое фанатов донецкого клуба, еще одного болельщика ограбили.
Читайте также: В Чехии арестовали группу украинских футбольных фанатов
Полиция не смогла задержать нападавших.
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