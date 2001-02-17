Раздел: Мир
В Турции приказали арестовать почти 300 военных
Речь о государственном перевороте.
Турецкие власти приказали арестовать 295 военнослужащих по обвинению в связях с сетью мусульманского священнослужителя Фетхулла Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота 2016 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Среди тех, на кого выдан ордер на арест, три полковника, восемь майоров и 10 лейтенантов, причем около половины подозреваемых находились в армии, а остальные - в других родах войск, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы.
Прокуратура заявила, что полиция начала одновременные операции по аресту сегодня в час ночи по местному времени после расследования телефонных звонков между подозреваемыми. На данный момент неизвестно, сколько подозреваемых было задержано.
После неудавшегося путча более 77 000 человек были заключены в тюрьму в ожидании суда, а массовые аресты в Турции происходят регулярно. Власти отстранили отдолжностей или уволили 150 000 государственных служащих и военнослужащих.
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Западные союзники Турции подвергли критике репрессии, обвинив Эрдогана в использовании путча в качестве предлога для подавления инакомыслия. Турецкие власти заявляют, что эти меры необходимы для борьбы с угрозами национальной безопасности.
Турецкие власти приказали арестовать 295 военнослужащих по обвинению в связях с сетью мусульманского священнослужителя Фетхулла Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота 2016 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Среди тех, на кого выдан ордер на арест, три полковника, восемь майоров и 10 лейтенантов, причем около половины подозреваемых находились в армии, а остальные - в других родах войск, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы.
Прокуратура заявила, что полиция начала одновременные операции по аресту сегодня в час ночи по местному времени после расследования телефонных звонков между подозреваемыми. На данный момент неизвестно, сколько подозреваемых было задержано.
После неудавшегося путча более 77 000 человек были заключены в тюрьму в ожидании суда, а массовые аресты в Турции происходят регулярно. Власти отстранили отдолжностей или уволили 150 000 государственных служащих и военнослужащих.
Читайте также: На Чугуевском полигоне приказали убрать все флаги Правого сектора
Западные союзники Турции подвергли критике репрессии, обвинив Эрдогана в использовании путча в качестве предлога для подавления инакомыслия. Турецкие власти заявляют, что эти меры необходимы для борьбы с угрозами национальной безопасности.
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