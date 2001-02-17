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В Германии конфисковали здания по делу "Русской прачечной"
Операция длилась три дня.
В Германии правоохранители конфисковали имущество на 50 млн евро по делу о одной из крупнейших схем отмывания денег из России, так называемой "Русской прачечной", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В течение трехдневной операции полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе четыре здания, а также арестовали счета, на которых в целом находилось почти 8 миллионов евро.
В общей сложности, сумма конфискованного составила около 50 миллионов евро.
Коммерческая недвижимость и финансы, арестованные полицией в Германии, напрямую связаны с системой отмывания денег, имеющей разные названия: "Ландромат", "Русская прачечная", "Молдавская схема".
С помощью схемы из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014 годы. Предположительно, это крупнейшая в истории операция по отмыванию денег.
Это первый громкий удар в Западной Европе по "Русской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В прокуратуре признают, что доклад OCCRP, опубликованный в 2014 году, сыграл важную роль в работе следствия. Хотя следствие в Германии началось на год раньше журналистских публикаций, но к тому моменту полиции удалось установить лишь сам факт отмывания денег, но не проследить всю схему вплоть до России.
Схема самого масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы.
Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах.
"Молдавской" схему назвали потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".
О происхождении миллиардов и том, кто стоит за этими деньгами, известно до сих пор немного.
Среди крупных бенефициаров "прачечной" OCCRP обнаружил российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Исполнительный директор OCCRP Паул Раду заявил, что вовлеченные в расследование журналисты после публикации пострадали от оказанного на них давления. Не называя имен, Раду сообщил, что коллегам пришлось сменить страну проживания.
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Раду предполагает, что истинный размах отмывания денег в разы больше и следствию удалось увидеть лишь верхушку айсберга.
В Германии правоохранители конфисковали имущество на 50 млн евро по делу о одной из крупнейших схем отмывания денег из России, так называемой "Русской прачечной", передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В течение трехдневной операции полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе четыре здания, а также арестовали счета, на которых в целом находилось почти 8 миллионов евро.
В общей сложности, сумма конфискованного составила около 50 миллионов евро.
Коммерческая недвижимость и финансы, арестованные полицией в Германии, напрямую связаны с системой отмывания денег, имеющей разные названия: "Ландромат", "Русская прачечная", "Молдавская схема".
С помощью схемы из России были выведены колоссальные суммы - не менее 22 миллиардов долларов только за три года, с 2011 по 2014 годы. Предположительно, это крупнейшая в истории операция по отмыванию денег.
Это первый громкий удар в Западной Европе по "Русской прачечной", о которой известно с 2014 года, когда о мошеннической схеме рассказали журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В прокуратуре признают, что доклад OCCRP, опубликованный в 2014 году, сыграл важную роль в работе следствия. Хотя следствие в Германии началось на год раньше журналистских публикаций, но к тому моменту полиции удалось установить лишь сам факт отмывания денег, но не проследить всю схему вплоть до России.
Схема самого масштабного из известных вывода денег из России выглядела так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы.
Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах.
"Молдавской" схему назвали потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".
О происхождении миллиардов и том, кто стоит за этими деньгами, известно до сих пор немного.
Среди крупных бенефициаров "прачечной" OCCRP обнаружил российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Исполнительный директор OCCRP Паул Раду заявил, что вовлеченные в расследование журналисты после публикации пострадали от оказанного на них давления. Не называя имен, Раду сообщил, что коллегам пришлось сменить страну проживания.
Читайте также: В Германии у российского бизнесмена конфисковали замок
Раду предполагает, что истинный размах отмывания денег в разы больше и следствию удалось увидеть лишь верхушку айсберга.
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