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В Молдове кортеж президента попал в аварию
Накануне он получил анонимную записку.
Машина из кортежа президента Молдовы Игоря Додона попала в аварию. Об этом в пятницу, 22 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Додона, в результате аварии никто не пострадал.
"Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция", - сказал президент.
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Накануне, по данным СМИ, Додон получил анонимно письмо с предупреждением о подготовке покушения. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.
Машина из кортежа президента Молдовы Игоря Додона попала в аварию. Об этом в пятницу, 22 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Додона, в результате аварии никто не пострадал.
"Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция", - сказал президент.
Читайте также: Кортеж Генсека НАТО попал в аварию: есть пострадавшие
Накануне, по данным СМИ, Додон получил анонимно письмо с предупреждением о подготовке покушения. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.
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