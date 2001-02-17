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В Молдове кортеж президента попал в аварию

В Молдове кортеж президента попал в авариюНакануне он получил анонимную записку.

Машина из кортежа президента Молдовы Игоря Додона попала в аварию. Об этом в пятницу, 22 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам Додона, в результате аварии никто не пострадал.

"Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция", - сказал президент.

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Накануне, по данным СМИ, Додон получил анонимно письмо с предупреждением о подготовке покушения. В письме говорится, что лидер демократической партии молдавского парламента Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов.

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 Теги: Молдова, Додон, кортеж, ДТП

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Сегодня, 18:27 » Автор: Алена Шимко
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