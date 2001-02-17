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Королева Елизавета II поразила публику стильным нарядом
Британская королева не изменяет традициям в выборе элегантных нарядов
Королева Великобритании Елизавета II очаровала ярким нарядом, в котором она прибыла в Лондон на празднование 100-летия со дня предоставления королем Георгом V префикса "Королевский" департаменту в Часовне гвардейцев в казармах Веллингтона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
92-летняя королева появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпке с меховой отделкой. Из-под классического пальто виднелось синее платье в цветочный принт.
В подборе украшений Елизавета II была как всегда консервативна – элегантность образа подчеркнули жемчужное ожерелье и серьги. Особый восторг у публики вызвала новая брошь королевы в виде пера с голубым камнем.
Консерватизм Ее Величества проявляется даже в макияже – она не изменила своим традициям и нанесла на губы едва розовую помаду.
Любая дама не может выйти в свет без главного аксессуара – сумочки. Елизавета II дополнила образ сумкой от любимого британского бренда Launer.
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И даже в таком уважительном возрасте королева из Виндзорской династии не перестает удивлять внешним видом.
Королева Великобритании Елизавета II очаровала ярким нарядом, в котором она прибыла в Лондон на празднование 100-летия со дня предоставления королем Георгом V префикса "Королевский" департаменту в Часовне гвардейцев в казармах Веллингтона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
92-летняя королева появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпке с меховой отделкой. Из-под классического пальто виднелось синее платье в цветочный принт.
В подборе украшений Елизавета II была как всегда консервативна – элегантность образа подчеркнули жемчужное ожерелье и серьги. Особый восторг у публики вызвала новая брошь королевы в виде пера с голубым камнем.
Консерватизм Ее Величества проявляется даже в макияже – она не изменила своим традициям и нанесла на губы едва розовую помаду.
Любая дама не может выйти в свет без главного аксессуара – сумочки. Елизавета II дополнила образ сумкой от любимого британского бренда Launer.
Читайте также: Королева Елизавета II покорила публику ярким нарядом
И даже в таком уважительном возрасте королева из Виндзорской династии не перестает удивлять внешним видом.
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