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Раздел: Мир  
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В Эквадоре зафиксировали мощное землетрясение

В Эквадоре зафиксировали мощное землетрясениеВ Эквадоре произошло землетрясение магунтой 7,5 балла

Сегодня утром, 22 февраля, на востоке Эквадора, в 115 километрах к юго-востоку от города Палора, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 балов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром в 115 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

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Примерно через полчаса в Эквадоре произошло еще одно землетрясение -магнитудой 5,5.

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 Теги: Эквадор, Землетрясение

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