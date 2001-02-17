Раздел: Мир
В Эквадоре зафиксировали мощное землетрясение
В Эквадоре произошло землетрясение магунтой 7,5 балла
Сегодня утром, 22 февраля, на востоке Эквадора, в 115 километрах к юго-востоку от города Палора, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 балов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром в 115 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.
Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.
Читайте также: В США зафиксировали мощное землетрясение
Примерно через полчаса в Эквадоре произошло еще одно землетрясение -магнитудой 5,5.
Сегодня утром, 22 февраля, на востоке Эквадора, в 115 километрах к юго-востоку от города Палора, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 балов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром в 115 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.
Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.
Читайте также: В США зафиксировали мощное землетрясение
Примерно через полчаса в Эквадоре произошло еще одно землетрясение -магнитудой 5,5.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
281
0
Оставьте свой комментарий