В Конго перевернулся грузовик с серной кислотой, много погибших

Автомобиль, везший опасный груз на рудник, перевернулся и кислота попала на два других авто.



По меньшей мере 18 человек погибли и еще девять пострадали в результате ДТП в Конго, где опрокинулся грузовик, везший серную кислоту. Об этом в пятницу, 22 февраля, передает интернет-издание



Отмечается, что авария произошла 20 февраля на юго-востоке ДР Конго.



Читайте также: На юге Японии перевернулся грузовик с соляной кислотой. Видео



Автомобиль вез опасный груз на рудник компании Glencore, где добывают медь и кобальт. По неуказанной причине он перевернулся, и кислота попала на два других автомобиля. Грузовик принадлежал подрядчику, который был нанят рудн



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По меньшей мере 18 человек погибли и еще девять пострадали в результате ДТП в Конго, где опрокинулся грузовик, везший серную кислоту. Об этом в пятницу, 22 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что авария произошла 20 февраля на юго-востоке ДР Конго.Автомобиль вез опасный груз на рудник компании Glencore, где добывают медь и кобальт. По неуказанной причине он перевернулся, и кислота попала на два других автомобиля. Грузовик принадлежал подрядчику, который был нанят рудн





Загрузка...