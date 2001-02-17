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Раздел: Мир  
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В Конго перевернулся грузовик с серной кислотой, много погибших

В Конго перевернулся грузовик с серной кислотой, много погибшихАвтомобиль, везший опасный груз на рудник, перевернулся и кислота попала на два других авто.

По меньшей мере 18 человек погибли и еще девять пострадали в результате ДТП в Конго, где опрокинулся грузовик, везший серную кислоту. Об этом в пятницу, 22 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что авария произошла 20 февраля на юго-востоке ДР Конго.

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Автомобиль вез опасный груз на рудник компании Glencore, где добывают медь и кобальт. По неуказанной причине он перевернулся, и кислота попала на два других автомобиля. Грузовик принадлежал подрядчику, который был нанят рудн

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 Теги: Конго, серная кислота

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