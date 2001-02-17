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В Канаде снежная лавина убила женщину-туристку

В Канаде снежная лавина убила женщину-туристкуВ Канаде лавина накрыла туристов

В результате схода лавины на популярном горнолыжном курорте возле канадского Ванкувера погиб один человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Трагедия произошла на курорте "Вислер-Блеккомб", что в сотни километров к северу от Ванкувера, сообщает корреспондент Укринформа.

Как информировали в администрации курорта, 42-летняя женщина из Австралии вместе со своим 36-летним партнером спускалась по закрытому склону, когда пару накрыла лавина. Спасатели смогли обнаружить обоих пострадавших и доставить их в больницу, однако, впоследствии женщина умерла.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

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Отметим, что за день до трагедии Служба наблюдения за лавинами Канады обнародовала предупреждение, в котором призвала отдыхающих к особой осторожности, учитывая нестабильность снежного покрытия.

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 Теги: Канада, лавина

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