В Китае при приеме на работу отменили необычное правило

Мужчинам запретили интересоваться личной жизнью коллег женского пола



В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу, пишет



Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.



Тех, кто нарушит правила, оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней до 50 тысяч юаней. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.



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Также, ранее сообщалось, что несмотря на то, что китайское правительство еще несколько лет назад отменило программу "одна семья – один ребенок", в стране до сих пор продолжает наблюдаться демографический спад.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.Тех, кто нарушит правила, оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней до 50 тысяч юаней. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.Также, ранее сообщалось, что несмотря на то, что китайское правительство еще несколько лет назад отменило программу "одна семья – один ребенок", в стране до сих пор продолжает наблюдаться демографический спад.





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