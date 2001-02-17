Раздел: Мир
В Венесуэле против протестующих применили слезоточивый газ
В городе Санта-Элена-де-Уайрен (Венесуэла) произошли столкновения.
Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон, сообщает депутат Национальной ассамблеи (парламента) республики Америко де Грасиа. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что столкновения произошли в городе Санта-Элена-де-Уайрен. Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.
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После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.
Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон, сообщает депутат Национальной ассамблеи (парламента) республики Америко де Грасиа. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что столкновения произошли в городе Санта-Элена-де-Уайрен. Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.
Читайте также: В Венесуэле военные обстреляли мирных жителей
После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.
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