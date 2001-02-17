Раздел: Мир
Британские министры потребовали отложить Brexit
Министры готовы бросить вызов Терезе Мэй.
В правительстве Великобритании трое министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни. Об этом в суббоу, 23 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.
Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни.
В случае, если прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за отсрочку Brexit.
В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на жесткий Brexit для остального правительства не были тайной.
"Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума" - заявили в правительстве.
Читайте также: В Британии готовятся отложить Brexit, - СМИ
Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.
В правительстве Великобритании трое министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни. Об этом в суббоу, 23 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.
Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни.
В случае, если прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за отсрочку Brexit.
В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на жесткий Brexit для остального правительства не были тайной.
"Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума" - заявили в правительстве.
Читайте также: В Британии готовятся отложить Brexit, - СМИ
Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.
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