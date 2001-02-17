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Раздел: Мир  
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Британские министры потребовали отложить Brexit

Британские министры потребовали отложить BrexitМинистры готовы бросить вызов Терезе Мэй.

В правительстве Великобритании трое министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни. Об этом в суббоу, 23 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.

Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни.

В случае, если прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за отсрочку Brexit.

В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на жесткий Brexit для остального правительства не были тайной.

"Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума" - заявили в правительстве.

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Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта.

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 Теги: Brexit, Британия, парламент, отложение

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Сегодня, 16:09 » Автор: Алена Шимко
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