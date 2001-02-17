Раздел: Мир
В Нью-Йорке российский хакер сознался в кибератаке
Россиянина судят за сговор с целью кибератаки.
В Нью-Йорке судят российского программиста Станислава Лисова, которого экстрадировали в 2018 году в США из Испании. Мужчина уже признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
“Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк”, – отметил адвокат.
По его словам, россиянин признал вину по одному из двух пунктов обвинения, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. С помощью этой программы хакеры пытались похитить миллионы долларов.
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Сам же Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.
В Нью-Йорке судят российского программиста Станислава Лисова, которого экстрадировали в 2018 году в США из Испании. Мужчина уже признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
“Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк”, – отметил адвокат.
По его словам, россиянин признал вину по одному из двух пунктов обвинения, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. С помощью этой программы хакеры пытались похитить миллионы долларов.
Читайте также: Хакер, укравший около $60 млн, арестован в Нигерии
Сам же Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.
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