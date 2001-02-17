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Раздел: Мир  
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В Нью-Йорке российский хакер сознался в кибератаке

В Нью-Йорке российский хакер сознался в кибератакеРоссиянина судят за сговор с целью кибератаки.

В Нью-Йорке судят российского программиста Станислава Лисова, которого экстрадировали в 2018 году в США из Испании. Мужчина уже признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

“Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк”, – отметил адвокат.

По его словам, россиянин признал вину по одному из двух пунктов обвинения, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. С помощью этой программы хакеры пытались похитить миллионы долларов.

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Сам же Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.

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 Теги: Нью-Йорк, хакер, Россия, признание, суд

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Сегодня, 17:41 » Автор: Алена Шимко
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