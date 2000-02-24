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Раздел: Мир  
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Над территорией России пролетел американский военный самолет

Над территорией России пролетел американский военный самолетДолгий перерыв между полетами объясняется напряженностью.

Над территорией России пролетел американский военный самолет Boeing OC-135B. Полет прошел с целью наблюдения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Голос Америки".

Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел в ночь с 22 на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу. Сообщается, что этот полет стал первым с ноября 2017 года.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джейми Дэвиса, долгий перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

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Отмечается, что Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств - членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.

Над территорией России пролетел американский военный самолет
Над территорией России пролетел американский военный самолет



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 Теги: Россия, американский военный самолет

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Вчера, 23:08 » Автор: Эдгар Букмирза
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