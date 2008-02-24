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Раздел: Мир  
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В Индии число жертв некачественного алкоголя растет

В Индии число жертв некачественного алкоголя растетВласти штата запретили производство вещества "лали гур", используемого для изготовления незаконного спиртного напитка.

В результате отравления фальсифицированными спиртными напитками в индийском штате Ассам погиб 131 человек, десятки человек в госпитале. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Кроме того, десятки отравившихся остаются в больницах.

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В связи с тем, что число погибших растет, правительство штата Ассам в субботу, 23 февраля, запретило производство вещества "лали гур". Отмечается, что вещество использовалось для кормления коров, однако индусы стали использовать его для производства контрафактного спиртного.

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 Теги: Индия, алкоголь

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