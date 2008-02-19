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Раздел: Мир  
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В Сербии тысячи людей вышли на антиправительственные протесты

В Сербии тысячи людей вышли на антиправительственные протестыК митингующим присоединились депутаты муниципалитета Белграда

В столице Сербии - Белграде - в очередной раз 23 февраля состоялся антипрезидентский митинг, на который вышли несколько тысяч человек. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Люди требовали отставки президента страны Александра Вучича. К митингующим также присоединилиссь муниципальные депутаты. Акция, которая длится несколько месяцев, имеет название "Один из пяти миллионов".

Собравшись на площади возле философского факультета университета в Белграде, группы протестующих прошли маршем по городу к зданиям правительства и парламента страны. Некоторые участники шествия держали в руках плакаты с цитатой из заявления Вучича, сделанного в 2012 году: "Пенсионеры не заплатят ни одного динара за предстоящие реформы".

За день до этого, 22 февраля массовые акции состоялись в нескольких городах Сербии, в том числе в Нови-Саде и Нише. Оппозиция Сербии обвиняет Вучича и его сторонников в коррупции и нарушении демократических принципов.

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Первые акции протеста в Сербии прошли в начале декабря 2018. Они начались после нападения на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича. Оппозиция заявляет, что к организации нападения причастны власти. Акции в Сербии проходят под лозунгом "Один из пяти миллионов". Он появился после заявления Вучича, что он не уступит митингующим, "даже если их будет пять миллионов".

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 Теги: Сербия, протест

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