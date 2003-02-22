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Молдова заявила о вмешательстве РФ в выборы
Спикер парламента Молдовы считает, что Россия повлияла на избирательную кампанию в стране.
Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.
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"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.
Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.
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"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.
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