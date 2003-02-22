Раздел: Мир
Кипр заявил, что турецкие военные нарушают границу
Турция имеет 35 000 военнослужащих на севере острова с 1974 года.
Кипр обвинил турецкие силы в создании на северной части острова новых преград для киприотов-греков, живущих в деревне, примыкающей к британской военной базе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейская Правда
Министерство иностранных дел Кипра сообщило, что новая ограда вдоль сельской дороги в Стровилии блокирует доступ фермеров к их полям.
По данным министерства, напряженность в стране возросла 1 февраля, когда турецкие военные, "ссылаясь на необоснованные обвинения в так называемой контрабанде в этом районе, установили блокпосты на сельской дороге, препятствуя доступу жителей к их урожаю".
В последующие дни, добавили в МИДе, турецкая армия сообщила жителям Стровилии, что действуют новые процедуры в отношении их въезда в деревню и из нее, а министерство также заявило, что были также проведены проверки персонала ООН на границе с британской военной территорией.
Министерство заявило, что миротворческая миссия США отметила, что эти действия нарушают военный статус региона.
Турция имеет 35 000 военнослужащих на севере острова с 1974 года. В 2000 году турецкие войска продвинулись дальше в Стровилию.
Читайте также: Кипр выдвинул Турции ультиматум
Отметим, что через два дня должна пройти встреча лидеров разделенного острова, которые пытаются возобновить переговоры об объединении.
Кипр обвинил турецкие силы в создании на северной части острова новых преград для киприотов-греков, живущих в деревне, примыкающей к британской военной базе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейская Правда
Министерство иностранных дел Кипра сообщило, что новая ограда вдоль сельской дороги в Стровилии блокирует доступ фермеров к их полям.
По данным министерства, напряженность в стране возросла 1 февраля, когда турецкие военные, "ссылаясь на необоснованные обвинения в так называемой контрабанде в этом районе, установили блокпосты на сельской дороге, препятствуя доступу жителей к их урожаю".
В последующие дни, добавили в МИДе, турецкая армия сообщила жителям Стровилии, что действуют новые процедуры в отношении их въезда в деревню и из нее, а министерство также заявило, что были также проведены проверки персонала ООН на границе с британской военной территорией.
Министерство заявило, что миротворческая миссия США отметила, что эти действия нарушают военный статус региона.
Турция имеет 35 000 военнослужащих на севере острова с 1974 года. В 2000 году турецкие войска продвинулись дальше в Стровилию.
Читайте также: Кипр выдвинул Турции ультиматум
Отметим, что через два дня должна пройти встреча лидеров разделенного острова, которые пытаются возобновить переговоры об объединении.
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