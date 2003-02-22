Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Марокко с официальным визитом

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Марокко для поддержки школьного образования в Атласных горах



Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыли в Касабланку, Марококо. Об этом пишет



Королевская чета прибыла в страну, чтобы поддержать образование сельских девочек, живущих у Атласских гор. Эта поездку было решено было провести по запросу британского правительства.



Меган и Гарри и ее муж посетят специальный пансионат, чтобы выяснить, как обстоят дела с образованием детей. Также они встретятся с местными школьниками и учителями, а потом сходят на футбольный матч.



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Отмечается, что члены королевской семьи не посещали Марокко долгие годы. Последний раз в страну приезжал принц Чарльз еще в 2011 году. Королева Елизавета II нанесла свой последний визит в Марокко в 1980 году.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыли в Касабланку, Марококо. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Королевская чета прибыла в страну, чтобы поддержать образование сельских девочек, живущих у Атласских гор. Эта поездку было решено было провести по запросу британского правительства.Меган и Гарри и ее муж посетят специальный пансионат, чтобы выяснить, как обстоят дела с образованием детей. Также они встретятся с местными школьниками и учителями, а потом сходят на футбольный матч.Отмечается, что члены королевской семьи не посещали Марокко долгие годы. Последний раз в страну приезжал принц Чарльз еще в 2011 году. Королева Елизавета II нанесла свой последний визит в Марокко в 1980 году.





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