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Тереза Мэй отложила голосование по сделке о Brexit
Британский премьер надеется, что депутаты поддержат ее соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit
До 12 марта британский парламент должен повторно проголосовать по сделке насчет выхода Великобритании из Евросоюза, которую заключили Брюссель и британский премьер Тереза Мэй, сообщила последняя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - цитирует ее Reuters.
В свою очередь, глава британского правительства выразила надежду на то, что депутаты поддержат соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.
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"Выход из ЕС 29 марта со сделкой все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - добавила она 24 февраля.
До 12 марта британский парламент должен повторно проголосовать по сделке насчет выхода Великобритании из Евросоюза, которую заключили Брюссель и британский премьер Тереза Мэй, сообщила последняя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - цитирует ее Reuters.
В свою очередь, глава британского правительства выразила надежду на то, что депутаты поддержат соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.
Читайте также: Британия отложила "Brexit" до конца года
"Выход из ЕС 29 марта со сделкой все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - добавила она 24 февраля.
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