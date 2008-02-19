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Раздел: Мир  
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Тереза Мэй отложила голосование по сделке о Brexit

Тереза Мэй отложила голосование по сделке о BrexitБританский премьер надеется, что депутаты поддержат ее соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit

До 12 марта британский парламент должен повторно проголосовать по сделке насчет выхода Великобритании из Евросоюза, которую заключили Брюссель и британский премьер Тереза Мэй, сообщила последняя, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - цитирует ее Reuters.

В свою очередь, глава британского правительства выразила надежду на то, что депутаты поддержат соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

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"Выход из ЕС 29 марта со сделкой все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - добавила она 24 февраля.

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 Теги: Тереза Мэй, Британия

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Сегодня, 18:03 » Автор: Татьяна Ларина
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