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В Бангладеше мужчина захватил самолет

В Бангладеше мужчина захватил самолетСамолет должен был лететь из Дакки.

В Бангладеш вооруженный мужчина захватил самолет авиакомпании Биман Bangladesh Airlines, летевший из столицы страны Дакки в Дубай.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Сообщается, что злоумышленник захватил самолет во время посадки в международном аэропорту Шах Аманат" (Читтагонг) в воскресенье днем. Министр внутренних дел Бангладеша заявил, что вооружен мужчина направил пистолет на голову пилота.

Однако всем 142-м пассажирам разрешили покинуть самолет. На место происшествия прибыла полиция и военные. Известно также, что нападавшего задержали. Он хотел поговорить с премьер-министром страны Шейх Хасиной Вазед.

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Самолет должен был лететь из Дакки, столицы Бангладеш, в Дубай через Читтагонг.

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 Теги: Бангладеш, самолет

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