Раздел: Мир
В Бангладеше мужчина захватил самолет
Самолет должен был лететь из Дакки.
В Бангладеш вооруженный мужчина захватил самолет авиакомпании Биман Bangladesh Airlines, летевший из столицы страны Дакки в Дубай.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Сообщается, что злоумышленник захватил самолет во время посадки в международном аэропорту Шах Аманат" (Читтагонг) в воскресенье днем. Министр внутренних дел Бангладеша заявил, что вооружен мужчина направил пистолет на голову пилота.
Однако всем 142-м пассажирам разрешили покинуть самолет. На место происшествия прибыла полиция и военные. Известно также, что нападавшего задержали. Он хотел поговорить с премьер-министром страны Шейх Хасиной Вазед.
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Самолет должен был лететь из Дакки, столицы Бангладеш, в Дубай через Читтагонг.
В Бангладеш вооруженный мужчина захватил самолет авиакомпании Биман Bangladesh Airlines, летевший из столицы страны Дакки в Дубай.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Сообщается, что злоумышленник захватил самолет во время посадки в международном аэропорту Шах Аманат" (Читтагонг) в воскресенье днем. Министр внутренних дел Бангладеша заявил, что вооружен мужчина направил пистолет на голову пилота.
Однако всем 142-м пассажирам разрешили покинуть самолет. На место происшествия прибыла полиция и военные. Известно также, что нападавшего задержали. Он хотел поговорить с премьер-министром страны Шейх Хасиной Вазед.
Читайте также: В России мужчина захватил заложников и выстрелил себе в голову
Самолет должен был лететь из Дакки, столицы Бангладеш, в Дубай через Читтагонг.
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